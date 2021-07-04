جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، الإجراءات التنفيذية التى تتخذها الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن عدد المستشفيات الجامعية التى تقدم حاليًا خدمات العزل الصحى والعلاجى لحالات الإصابة بكورونا، يبلغ 26 مستشفى، فى 18 جامعة، قدرتها 1.637 سريراً، و700 غرفة رعاية مركزة، و526 جهاز تنفس صناعى.





وأشار إلى أن هناك خطة موضوعة يمكن من خلالها زيادة عدد المستشفيات الجامعية التى تقدم خدمات العزل الصحى والعلاجى عند الاحتياج، بحيث يصل عددها إلى 36 مستشفى، فى 19 جامعة، قدرتها 6.397 سريراً، و 712 غرفة رعاية مركزة، و 902 جهاز تنفس صناعى. كما تطرق الوزير، إلى عرض نسب الإشغال بالمستشفيات الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحى والعلاجى لحالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن معدلات إشغال الأسرة العادية وأسرة الرعاية المركزة، وكذا أجهزة التنفس الصناعى، تسير وفق معدلات طبيعية ومنتظمة. كما استعرض موقف متابعة استهلاك الأكسجين السائل بالمستشفيات الجامعية، خلال الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا، من مارس حتى يوليو 2021، مؤكداً انتظام الحصص اليومية المطلوبة من الإمداد بالأكسجين السائل فى كافة المستشفيات الجامعية للأغراض الطبية وتوافر مخزون استراتيجى كاف منه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الغفار: 26 مستشفى جامعى تقدم خدمات العزل الصحى والعلاجى لحالات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.