الوطنية للصحافة توافق على تحويل 3 إصدارات قومية لإلكترونية

جدة - نرمين السيد - عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة، وبحضور، الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور إيهاب أبوعيش، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، ووليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبدالاله، ومروة السيسى أمين عام الهيئة.





وانتهت الهيئة إلى عدد من القرارات:-

أولاً: الموافقة على منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية اعتبارًا من 2021-7-1 حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة بمقدار 175 جنيهًا، على ألا تضم إلى الأجر الأساسى.

ثانيًا: الموافقة على تحويل إصدارات "الأهرام المسائى" الصادر عن مؤسسة الأهرام، "الأخبار المسائى" الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم و"المساء" الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، إلى إصدار إلكترونى، ويحتفظ للعاملين بالإصدارات الإلكترونية بجميع وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى، على أن يسرى القرار اعتبارًا من 15 يوليو 2021.

ثالثًا: الموافقة على تصعيد صالح عبدالسميع الصالحى محل رفعت رشاد عضو مجلس الإدارة المنتخب بمؤسسة أخبار اليوم عن الصحفيين لبلوغه سن المعاش.

رابعًا: الموافقة على تعيين أيمن محمود القاضى مدير تحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط، محل القاسم محمد عوض عضو مجلس الإدارة المعين لوفاته.

خامسًا: استعرضت الهيئة طلبات بعض المؤسسات الصحفية لاستثمار أصولها، وطلبت تقديم دراسات جدوى لتقييم العروض المقدمة، حرصًا من الهيئة على استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات لتعظيم مواردها المالية.