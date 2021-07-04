التعليم:إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 29 يوليو الجارى 

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن أنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية يوم 29 يوليو الجارى، موضحا أنه سيتم بدء التظلمات ثان أيام اعتماد النتيجة وتستمر لمدة 15 يوما.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه تم البدء فى تقدير الدرجات من يوم 26 يونيو الماضى، ومستمر حتى 10/7 ويشترك فى عملية التقدير حوالي 45 ألف مقدر، وبعد انتهاء التصحيح يتم البدء في مراجعة النتيجة قبل اعتمادها.
جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، شهدت إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية، وتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، وبمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.
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