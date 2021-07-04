انت الان تتابع تفاصيل خبر بمناسبة العيد.. المالية تعلن تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو 2021 وموعد مرتبات أغسطس وسبتمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية رسمياً عن مواعيد صرف مرتبات يوليو 2021، ووفق منشور رسمي من المالية، فقد تم تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي يوافق يوم الثلاثاء 20 يوليو وفق الحسابات الفلكية للبحوث الفلكية في مصر ومعهد الفلك الدولي.

مواعيد صرف مرتبات يوليو 2021

هذا وقد أكدت المالية على أن إجراءات صرف المرتبات كما هي، مع الإلتزام الكامل بجميع الإجراءات الإحترازية أثناء تنظيم عملية الصرف، مع تقسيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى ثلاثى مجموعات وتقوم كل مجموعة بالصرف في يوم محدد، مع إلزام جميع الوحدات الحسابية بإبلاغ الموظفين بمواعيد صرف رواتبهم حتى لا يحدث أي تزاحم أمام ماكينات الصرف.

وحول مواعيد صرف مرتبات يوليو 2021 فقد تقرر أن يكون يوم 12 من الشهر الجاري، كما تقرر صرف مرتبات شهر أغسطس المقبل يوم 17 من نفس الشهر، على أن يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم 21 من الشهر، وجاءت مواعيد صرف كل وزارة كما يلي

المجموعة الأولى يوم 12 يوليو

الصحة التموين الإنتاج الحربي القوى العاملة الهجرة قطاع الأعمال شؤون مجلس النواب الداخلية الثقافة الآثار الأوقاف النقل الإتصالات الإسكان التجارة الطيران المدني السياحة البيئة البترول —

المجموعة الثانية يوم 13 يوليو

التعليم العالي التنمية المحلية العدل الكهرباء التخطيط التعاون الدولي الإستثمار التعاون الدولي

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المجموعة الثالثة 14 يوليو