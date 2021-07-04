«مل في بكرة»..علاج أول 10 حالات مرض بضمور العضلات خلال الأسبوع الجارى

/638891/مل-في-بكرةعلاج-أول-10-حالات-مرض-بضمور-العضلات-خلال-الأسبوع-الجارى

أعلن محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق "دوت الخليج"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام لمرضي ضمور العضلبالت ن من خلال اطلاق مبادرة “أل فى بكرة “ لعلاجهم ، مؤكدا البدء في علاج أول 10 حالات بهذا المرض خلال الايام القليلة الماضية، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اعلان وزارة الصحة بشأن اعلان علاج 10 مواطنين يعانون من مرض ضمور العضلات

علاج مرضي ضمور العضلات

أضاف محمد مختار، المتحدث الرسمي بسم صندوق دوت الخليج ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على شاشة DMC الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن علاج مرضى الضمور العضلى من خلال مبادرة "أمل في بكرة"، ستنطلق المرحلة الأولى منها خلال الاسبوع الجاري ، لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين الأولى بالرعاية في كل محافظات مصر.

المبادرات الرئاسية

وأشار محمد مختار ، إلى تعاون صندوق "دوت الخليج" مع أجهزة الدولة لتوفير علاج لمرضى الضمور العضلي، على غرار التعاون في عدد من المبادرات الرئاسية في الفترة السابقة، مردفا: "الضمور العضلي، واحد من الأمراض الوراثية النادرة التي ستتعامل معها وزارة الصحة في الفترة المقبلة، وبالتالي سيوفر الصندوق الأدوية للمرضى وكذلك التشخيص"، مبينا أن رقم الخط الساخن لصندوق "دوت الخليج" في 1518 لتلقى التبرعات والاستفسارات عن المبادرة.