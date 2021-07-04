نشوى الديب :زيارة منطقة ابومينا بالاسكندريه تهدف لإعادة الحج وإنقاذ المنطقة الأثرية«صور»

/638889/نشوى-الديب-زيارة-منطقة-ابومينا-بالاسكندريه-تهدف-لإعادة-الحج-وإنقاذ-المنطقة-الأثريةصور

اكدت النائبه نشوى الديب عضو لجنة الثقافه و الإعلام بمجلس النواب على هامش اليوم الاول لزيارة وفد برلمانى من لجنة الثقافه والاعلام برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنه وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الإسكندرية لتفقد عدد من المناطق الأثرية على مدار 4 أيام يلتقى خلالها الوفد بوزيرة الثقافه ومحافظ الاسكندريه والمسئولين عن المناطق الأثرية والثقافيه بالمحافظة أن الزيارة تشمل عدد من المزارات أهمها منطقة ابومينا وتعد منطقة أثرية دينية من المناطق الهامه التى تم إهمالها منذ سنوات عديدة مؤكدة أبو مينا من أكثر المزارات التى يتوافد إليها المسيحيين من كل مكان للحج حيث أن تلك المنطقة سميت باسم القديس مينا، وهو مصري عاش في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلادي.

دوت الخليج يرصد زيارة الوفد البرلماني من لجنة الإعلام للإسكندرية

وانضم إلى الجيش الروماني ثم فر من الخدمة عندما بدأ اضطهاد المسيحيين في عهد الإمبراطور "دقلديانوس" وأعلن مسيحيته، وبسبب ذلك صدر الأمر بقطع رأسه واثناء قطع رأسه يقال إنه تدفقت ينابيع المياه من ذلك المكان وأصبح مزار سياحى دينى يأتى إليه المسيحيين للحج والاستشفاء من خلال ينابيع المياه سالفة الذكر.

واوضحت نشوى الديب أن تلك المنطقه تم اكتشافها على يد العالم الألمانى كاوفمن وسجلت المدينه ضمن الآثار العالميه وتسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفيه فى تهديد هذا المزار السياحى وانهياره ويرجع ذلك إما بسبب الزراعات المحيطة وتسرب المياه اوقربها الشديد من البحر المتوسط.

وأشارت النائبة نشوى الديب أن الجهات التنفيذيه اتخذت قرار بمعالجة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفيه وحيث أن المساحة المتضررة تقترب من الف فدان منها ٢٢٣ فدان تخص منطقة ابومينا فقط فتم الاستعانه بطلمبات ايطاليه لرفع المياه ومعالجة المنطقه مشيرة إلى أن لجنة الإعلام فى المجلس الماضى وتحديدا فى عام ٢٠١٨ زارت تلك المنطقه ووجدنا اهمال شديد وخطورة كبيرة على المبانى الاثريه وكم الخسائر كان كبير .

وأضافت النائبه نستكمل الجهود فيما بدأناه فى الفصل التشريعى المنقضى بحيث يتم الوقوف على اعمال الانشاءات والترميم والمعالجه لإنقاذ الأثر الحيوى والمنطقة بأكملها.