اعلام النواب تشارك في احتفالية مئوية سيد درويش بالإسكندرية«صور»

/638890/اعلام-النواب-تشارك-في-احتفالية-مئوية-سيد-درويش-بالإسكندريةصور

شارك الوفد البرلمانى من لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الاحتفالية التى تبدأ بعد دقائق وتنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الأحد، بمناسبة مرور مائة عام على افتتاح مسرح سيد درويش بالإسكندرية ياتى ذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمى للجنة الثقافه والاعلام والذى يبدأ اليوم لتفقد عدد من المناطق الأثرية على مدار 4 أيام يلتقى خلالها الوفد بوزيرة الثقافه ومحافظ الاسكندريه والمسئولين عن المناطق الأثرية والثقافيه .

دوت الخليج يرصد مشاركة وفد لجنة الثقافة والاعلام بمئوية سيد درويش وفد لجنة الثقافة والاعلام على جانب آخر استقبل الوفد البرلمانى الذى يضم النواب الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد وتامر عبدالقادر امين سر اللجنه والنائبه نشوى الديب والنائبه فاطمه مبارك والنائبه منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب امل سلامة والمائية مني عمر فور وصولهم هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون الإنتاج السينمائى . مئوية سيد درويش أكد الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يعقب احتفالية مئوية سيد درويش فعاليات مسرحية وثقافية تقدمها وزارة الثقافة وهذا يوضح اهتمام الدولة المصرية برموز الفكر والثقافة ويشجع على التواصل الفكرى وعبر الأجيال فتلك الرموز شكلوا الشخصيه الوطنيه وأثروا التراث الحضارى والثقافى بالفن الراقى . مصدر الإشعاع الثقافي وأضاف" مصطفى" أن محافظة الاسكندرية من المحافظات التى تتمتع بتراث ثقافى وحضارى متميز حيث تضم مواقع أثرية متميزة وتعد مصدر الإشعاع الثقافى بما تحويه من مواقع ثقافيه مرتبطه بالتاريخ المصرى .

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