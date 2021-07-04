/638892/طبيب-بيراميدز-يكشف-إصابة-أحمد-الشناوي-أمام-إنبي-بالدوري

خرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من مباراة انبي بملعب الدفاع الجوي بعد تعثر قدمة في أرض الملعب وحاول معها التحامل على نفسه، والذي استمر لمدة 13 دقيقة، ولكنه غادر مصابا ليشارك بدلا منه الحارس شريف إكرامي.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل إصابة أحمد الشناوي أمام إنبي.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال مباراة اليوم الأحد أمام انبي في الدوري الممتاز، على ستاد الدفاع الجوي.

مدى إصابة أحمد الشناوي

أوضح المنيري أن الحارس يعاني بشكل مبدئي من إلتواء شديد في الركبة بعدما ثبتت ركبته خلال الالتحام على الأرض أدت لمعاناته من آلام شديدة.

أضاف بأنه من المفضل في تلك الإصابات أن يتم الانتظار لمدة 48 ساعة حتى تتضح الرؤية وبعدها تجرى آشعة على الركبة لبيان مدى قوتها ولكنه متفائل بعدما أجرى عليها فحصا مبدئيا بعد خروج الحارس مصاباً.