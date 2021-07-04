الأوقاف: تزايد الإقبال على إصداراتنا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف الدكتور نوح العيسوى، أن تزايد الإقبال على إصدارات وزارة الأوقاف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب يعكس ثقافة المجتمع المصرى ووعيه الدينى واهتمامه بتعلم الفكر الوسطى.





وقال العيسوى، فى تصريحات اليوم الأحد، إن الأيام الثلاثة الأولى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 52، شهدت زيادة كبيرة وإقبالا كثيفا على إصدارات وزارة الأوقاف، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع فى إصدارات وزارة الأوقاف، كما حققت مبيعات الكتب نسبة كبيرة فى هذه الأيام".

وأضاف أن المجلس وفى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف وأيضا فى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير ومواجهة الفكر المتطرف وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة، يقدم المجلس مجموعة مفاجآت لزوار جناحه بالمعرض الدولى للكتاب الثانى والخمسين بالقاهرة بصالة (4)، (34 ب)، على موسوعة الخطب العصرية تسعة أجزاء (فقط 120 جنيه)، وخصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات، وخصم 20% على المنتخب فى تفسير القرآن الكريم عربى ولغات، وخصم 20% على الموسوعات المختلفة، خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية.

كما يقدم المجلس عددا من الهدايا، تتمثل فى صرف "سى دى" أو "دى فى دى" لكل من يشترى بــ 50 جنيها فأكثر كهدية واحدة لكل مشتر، وصرف عدد 3 "س دى" أو " دى فى دى " لكل من يشترى بــ 100 جنيه فأكثر كهدية واحدة لكل مشتر، كما يتم توزيع مجلات مجانية لجميع المشترين لحين نفاذ الكمية.