إزالة عقار مقام بالطوب اللبن آيل للسقوط بالحوامدية

جدة - نرمين السيد - نفذت مدينة الحوامدية اليوم الأحد، قرار بإزالة منزل مكون من دورين مقام بالطوب اللبن على مساحة 100م2 آيل للسقوط، بمنطقة درب مكين بقرية أم خنان، حيث تم إزالة الدور الثانى كاملاً وجزء كبير من الدور الأول وجارى استكمال الأعمال حفاظاً على سلامة المواطنين لما يشكله العقار من خطورة على السلامة العامة وقد تم فتح الشارع للمارة وذلك بمتابعه من مجدى محب رئيس مدينة الحوامدية.





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