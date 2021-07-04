هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب شمال شرق مرسى مطروح 

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الأحد الموافق 4/7/2021 هزة أرضية على بعد 287 كم شمال شرق مرسى مطروح (البحر المتوسط).
وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، أن الهزة الأرضية جاءت بياناتها كالتالى: -
القوة: 4.4 درجة على مقياس ريختر
خط العرض : 33.6598 شمالا
خط الطول : 28.5451 شرقا
العمق: 65 كم
ولم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات، وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها، وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.
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