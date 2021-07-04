نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 وخطوات حجز التذاكر ألكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 تتميز الدورة ال 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 25 دولة تضم 1218 دار نشر مصرية وأجنبية من ذلك 7 دول أفريقية ومنهم السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال. و12 دولة أسويه هم العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا. 5 دول أوروبية صربيا وروسيا واليونان وبريطانيا وأسبانيا بالإضافة إلى أمريكا.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

تنطلق فعاليات هذا الحدث الثقافي الضخم في دورته ال 52 من يوم 30 يونيو كما انها ستستمر حتى يوم 15 يوليو القادم حيث افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ويقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. تحت شعار (في القراءة حياه) وذلك بعد تأجيله عن موعده الأساسي يناير الماضي خوفا من جائجة كورونا. وذلك مع الألتزام بالأجراءات الوقائية من ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، أيضا المرور عبر بوابات التعقيم، مراعاة التباعد الأجتماعي، كما ان اللجنة العليا الخاصة بالمعرض أعلنت عن الحد الأقصي لأستقبال الزوار يوميا ب 100 ألف زائر فقط وذلك لمنع أنتشار فيروس كورونا، والدخول من الباب المذكور علي التذكرة.

حجز تذاكر معرض الكتاب

يشهد معرض الكتاب لأول مرة هذا العام المنصة الألكترونية والتي تحتوي على أول معرض افتراضي موازي بتقنية 3D وذلك حفاظا على صحة وسلامة الجمهور المشارك في المعرض. والذي شهد إقبالا كبيرا كما أنه قد تم حجز أكثر من 220 ألف تذكره حتى الآن.

وسنذكر خطوات التسجيل للحصول على تذكرة المعرض:

أولا الدخول على الرابط الرسمي لمعرض الكتاب . ثانيا الضغط علي احجز تذكرتك. ثالثا اختيار يوم الزيارة. رابعا إدخال البيانات الشخصية (الاسم، رقم الهاتف، العمر، الجنسية، البريد الإلكتروني).

وبذلك سيتم إرسال نسخه من التذكرة على الواتس اب ونسخه أخرى على البريد الإلكتروني تشمل المعلومات عن بوابة الدخول وتاريخ يوم الزيارة.

مميزات المنصة الألكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب :

الحصول على الإصدارات عن طريق البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة في المعرض .

الأنشطة والفعاليات الموجودة.

خريطة للمعرض.

دعم فني وخدمة أون لاين داخل المنصة.

جولة افتراضية داخل المعرض.

وأيضا حجز تذكرة الدخول للمعرض مع اختيار اليوم المناسب للزيارة كما أن التذاكر مجانية هذا العام.

وبناء علي ذلك قد وفرت أيضا وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل خطوط أتوبيس من أماكن متفرقة من القاهره الكبري والي المعرض تيسيرا علي الزائرين وفي النهاية تم تحديد مواعيد المعرض من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهر إلى العاشرة مساء.