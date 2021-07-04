المتحدث العسكرى: ليس من الحكمة إختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية

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تحدث المتحدث العسكرى، العقيد أركان حرب عبدالحافظ غريب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، للحديث عن أبرز القواعد العسكرية التى تم تأسيسها.

دوت الخليج

المتحدث العسكري: القوات المسلحة خلال الفترة الماضية أنشأت عدد من القواعد العسكرية

وقال المتحدث العسكرى، العقيد أركان حرب عبدالحافظ غريب، خلال الفترة الماضية حرصت القوات المسلحة على تطوير وتحديث القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحري بطول سواحل حوالى 2936 كيلومتر على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر ، وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات البحرية فى العالم.

وتابع المتحدث العسكرى، العقيد أركان حرب عبدالحافظ غريب، حديثه قائلًا:” القوات المسلحة خلال الفترة الماضية أنشأت عدد من القواعد العسكرية أبرزها : 1 - قاعدة محمد نجيب العسكرية فى يوليو 2017 2 - قاعدة سيدى برانى العسكرية 3 - قاعدة برنيس العسكرية فى يناير 2020 لحماية وتأمين ساحل البحر الأحمر والإتجاه الإستراتيجى الجنوبى لدفع أى تهديدات قد تؤثر على الأمن القومى .

وأضاف المتحدث العسكري:” كان إفتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بالأمس إضافة جديدة وإمتداد لسلسلة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة والتى تضمنت التزود بأحدث الأسلحة والمعدات ووسائل التكنولوجيا الحديثة”.

واستكمل:” قاعدة 3 يوليو البحرية قاعدة متكاملة تتحد فيها كافة مقومات التدريب والقدرة القتالية العالية، فضلا عن الموقع الإستراتيجى للقاعدة بمنطقة جرجوب على ساحل البحر المتوسط بين مدينتى مطروح وسيدى برانى وعلى مسافة حوالى 179 ميل من الإسكندرية لتخدم كل من الإتجاه الإستراتيجى الشمالى والغربى بما يخدم أهداف وخطط القوات المسلحة الحالية والمستقبلية، الأمر الذى يعظم قدرة القوات البحرية على منع أعمال التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية – تنفيذ مهام البحث والإنقاذ - منع الهجرة غير الشرعية - تأمين الأهداف الحيوية للدولة والمكتسبات الإقتصادية.

وتابع:” تزامن ذلك مع فعاليات المناورة (قادر 2021) التى تعكس ما وصلت إليه قواتنا من جاهزية وتدريب راقى وإستعداد قتالى عالى لتحقيق الأمن والإستقرار ، والحفاظ على الثروات الاقتصادية للدولة المصرية ، لمجابهة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية .

وأضاف:” تعمل القوات المسلحة على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث جميع الأفرع الرئيسية، ومواكبة التطور المتسارع فى نظم وأساليب القتال وتنويع مصادر التسليح، بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .

واستطرد:”إشتمل التطوير بالقوات البحرية على إنشاء الأسطولين الشمالى والجنوبي لتأمين مسرح العمليات البحري بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، وإضافة أحدث القطع البحرية بما يعزز من القدرات الهجومية والدفاعية للقوات البحرية .

وأضاف:” كذلك أحدث اجيال الطائرات من المقاتلات متعددة المهام ومنها طائرات الرافال وغيرها القادرة علي الوصول للاهداف المخططة لها علي مديات بعيدة وتحت مختلف الظروف”.

وتابع:” بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الفرد المقاتل بإعتبارة الركيزة الأساسية لنجاح إستراتيجية التطوير والتحديث بالقوات المسلحة”.

وأضاف:” فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة والدول الصديقة والشقيقة .. نفذت القوات المسلحة المصرية خلال عام 2020 -2021 عدد (38) تدريب مشترك / عابر .. منهم عدد (20) تدريب مشترك / عابر خلال عام 2021 رغم ظروف جائحة كورونا مع إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية.

وأشار المتحدث العسكري إلى إن هذه التدريبات تهدف إلى تبادل الخبرات ، وصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ كافة المهام بمسارح العمليات المختلفة لتأمين الأهداف الحيوية ، ومكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات المحتملة والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف .

المتحدث العسكري: ليس من الحكمة إختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية

وألقى فى النهاية رسالة ختامية، حيث قال:”أبنائكم من رجال القوات المسلحة يدركون جيداً كل ما تموج به منطقتنا من متغيرات وتحديات إقليمية ومتغيرات دولية ومدى إنعكاسها على الأمن القومى المصرى وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على أعلى مستويات الإستعداد والجاهزية، وليس من الحكمة إختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية.