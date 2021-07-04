/638885/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-الأحد-تأجيل-مباراة-غزل-المحلة-عبدالله-جمعة-يواصل-التدريبات-التأهلية-وكارتيرون-يقرر-منح-راحة-سلبية-للاعبين-لمدة-11-يوم

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 4/7/2021 العديد من الأخبار والأحداث التي تخص الفارس الأبيض، وأهمها تأجيل مباراة غزل المحلة.

ويستعرض دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك اليوم:

تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها غداً بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة اليزمالك وغزل المحلة، والتي كانت من المقرر إقامتها غداً، فيما تقام يوم 3 أغسطس المقبل علي استاد القاهرة الدولي.

وأخطر الاتحاد المصري نادي الزمالك بتأجيل المباراة إلى يوم الثلاثاء الموافق ٣ أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بدلاً من إقامتها غداً الإثنين الموافق ٥ يوليو.

كارتيرون

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على احترام قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي كان من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز، يأتي هذا بعد ان أنتشرت أنباء أن هذا القرار جاء مجاملة للنادي الأهلي للحاق بالفارس الأبيض وتضيق الخناق على صدارة الدوري.

عبد الله جمعة

واصل عبد الله لاعب نادي الزمالك تدريباته التأهلية بصالة الجمبانيز يوم بالنادي علي هامش التدريبات، والتي إقيمة اليوم بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها يوم 3 أغسطس الشهر القادم

يعاني عبد الله جمعة من إصابة في جزع بالرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن تديربات الفريق، خلال الفترة الأخيرة، بينما خاض محمود علاء تدريبات التأهلية ويعاني من الإصابة في مفصل الركبه، حيث يسعي الجهاز الطبي للفريق إلي تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

إمام عاشور

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأحد بمجمع صالات أشرف صبحي

انتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء ابينما غاب يوسف أوباما لاعب وسط الفريق عن المران بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة أنه يستعد لعقد قرانه

رحاب أبو رجيلة

عبر رحاب أبو رجيلة عضو مجلس اداره نادى الزمالك سابقا، عن غضبه الشديد، وذلك بسبب تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة، والتي كان من المقرر إقامتها غداً في تمام الساعة التاسعة مساءً

ونشر أبو رجلة عبر حسابة الشخصي”تويتر”:”طب ما هو فى شهر اجازه ايه المشكله ان صيانه استاد القاهره تتاجل يوم وتبدا بعد بكره”.

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 11أيام، وذلك عقب الانتهاء من مباراة الفريق من مباراة غزل المحلة، والتي تقام يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات الدوري الممتاز.