/638893/التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-بيراميدز-وإنبي-بالدوري

حسم التعادل الإجابي لقاء بيراميدز، وإنبي بالأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، بنتيجة هدف مقابل هدف، ليخرج الفريقين من المباراة، كلا منهم بنقطة وحيده، ويستنزف كلاهما نقطتين بعد التعادل الذي خيم على الفريقين.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

تقدم فريق إنبي في نتيجة اللقاء في الدقيقة الثلاثون من عمر المباراة عن طريق محمد حتحوت، من خلال محمد حتحوت انطلق بالكرة في مجهود فردي من منتصف الملعب ثم تخطى أحمد فتحي بسرعته وانفرد بالحارس الشناوي ثم سدد الكرة من بين قدميه لتعانق الكرة الشباك.

أهداف المباراة

رد الفريق السماوي على هدف إنبي في الدقيقة السابعة والثلاثون من عمر المباراة من خلال هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لإبراهيم عادل الذي مرر الكرة للجباس من لمسة واحدة على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة على يمين الحارس محمود جاد.

أهدر إنبي شباك أحمد الشناوي في الدقيقة الواحد والعشرون من عمر المباراة من خلال جون أوكويي إيبوكا توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم راوغ الشناوي الذي سقط على أرضية الملعب ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها المدافع أحمد سامي من على خط المرمى، وتابعها محمد مرسي وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها أحمد أيمن منصور من على خط المرمى في ظل سقوط الشناوي على أرضية الملعب.

إصابة أحمد الشناوي

غادر أحمد الشناوي المباراة في الدقيقة الثالثة والثلاثون من عمر المباراة، ودخول شريف إكرامي، بسبب الإلتواء الذي تعرض له في الدقيقة الواحده والعشرين، وعدم قدرته على مواصلة أحداث اللقاء.

ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بسبب الإنذار الثالث، كما يغيب نبيل عماد "دونجا" بعدما تعرض للطرد في المباراة السابقة أمام الأهلي.

تشكيل فريق بيراميدز في المباراة:

المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي – أحمد سامي – أحمد أيمن – محمد حمدي.

الوسط: عمر جابر – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن.

الهجوم: إريك تراوري – إبراهيم عادل – دودو الجباس.