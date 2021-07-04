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شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الإحتفالية التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الأحد، بمناسبة مرور مائة عام على افتتاح مسرح سيد درويش بالإسكندرية ، يلتقى الوفد خلال الزيارة بوزيرة الثقافة ومحافظ الاسكندرية والمسئولين عن المناطق الأثرية والثقافيه.

دوت الخليج التنسيقية تشارك في احتفالية مئوية سيد درويش بالإسكندرية قام بإستقبال وفد التنسيقية الذى يضم كل من النائب نادر مصطفى والنائبه منال هلال أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فور وصولهم هشام عطوة رئيس الهيئة العامه لقصور الثقافه والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافه لشئون الإنتاج السينمائى. النائب نادر مصطفى: الدولة المصرية مهتمة برموز الفكر والثقافة أكد النائب الدكتور نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورئيس الوفد المشارك أنه يعقب احتفالية مئوية سيد درويش فعاليات مسرحيه وثقافيه تقدمها وزارة الثقافه وهذا يوضح اهتمام الدوله المصريه برموز الفكر والثقافة ويشجع على التواصل الفكرى وعبر الأجيال فتلك الرموز شكلوا الشخصيه الوطنيه وأثروا التراث الحضارى والثقافى بالفن الراقى .

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