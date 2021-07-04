/638898/عاطف-كعربان-يطالب-وزيرة-الصحة-بحل-أزمة-نقص أطباء-التأمين-الصحي-بالمنشأة-بسوهاج

تقدم النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشأة بمحافظة سوهاج، بمذكرة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن معاناة أهالي مركز المنشاة المتمثلين في ٣٦ قرية بنجوعها وما يزيد عددهم عن نصف مليون مواطن من عدم وجود أطباء بعيادة التأمين الصحي بمركز المنشاه - لا طبيب ممارس ولا أخصائيين - على حد قوله .

دوت الخليج يرصد تقدم الناتئب عاطف كعربان بمذكرة لوزيرة الصحة بشأن معاناة اهالي المنشاة بسوهاج بسبب عدم وجود اطباء

عيادات التأمين الصحي

وأشار النائب عاطف كعربان ،في مذكرته ،يضطر أهالي مركز المنشاه إلي التعامل مع عيادات التأمين الصحي بمدينة سوهاج مما يرهقهم صحيا وماديا ونفسيا وأسوة بباقي المراكز المجاورة كجرجا والبلينا .

التأمين الصحي بسوهاج

وأكد كعربان بأن عيادة المنشأه للتأمين الصحي كان يوجد بها منذ عشرين عاما لجنة طبية كاملة للتحويل والقرارات ولكنها اليوم صار ت لا وجود لها وبدلا من التطوير لخدمة عملاء التأمين الصحي تم ألغاء اللجنة .

اللجنة الطبية

وطالب كعربان وزيرة الصحة بسرعة خل هذه المشكلة التي تؤرق جميع مرضي التأمين الصحي بمركز المنشأه من المرضي والحوامل وكبار السن، مشددا على ضرورة سرعة توفير الأطباء المطلوبين لعيادة التأمين الصحي بمركز المنشأة وأعادة اللجنة الطبية أسوة بباقي المراكز التي تتوفر بها تلك الخدمات.