في 5 دقائق.. علي معلول يحرز هدف الأهلي الثالث في سموحة

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سجل علي معلول لاعب الأهلي الهدف الثالث في صفوف سموحة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية.

أحرز حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني في صفوف نادي سموحة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الأول في صفوف نادي سموحة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الأساسي في مواجهة سموحة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز في لقاء يسعى خلالها المارد الأحمر في حسم الثلاث نقاط بعد التعادل الأخير أمام بيراميدز وانطلقت صافرة بداية المباراة بين الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي وسموحة تحت القيادة الفنية لأحمد سامي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف

تشكيل سموحة أمام الأهلي

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمود البدري، رجب نبيل، أطهر الطاهر وشريف رضا

الوسط : أحمد حمص، محمود حليمو، عبد الكبير الوادي ومصطفى فتحي

الهجوم: أحمد عبد القادر وديريك نسيامبي

قائمة الأهلي في مواجهة سموحة في حراسة المرمي: محمد الشناوي- علي لطفي - مصطفي شوبير خط الدفاع: رامي ربيعه- سعد سمير-علي معلول- محمود وحيد- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم خط الوسط:ألو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي- أكرم توفيق خط الهجوم:محمود كهربا- مجدي أفشة- صلاح محسن- محمد شريف- جونيور أجاي- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر. قائمة سموحة أمام الأهلي وضمت قائمة سموحة كل من الهاني سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمود البدري، محمد عبد المنعم، محمود عزت، خالد عبد الفتاح، أطهر الطاهر، شريف رضا، أحمد حمص، محمد رزق، محمود حليمو، محمد ليلة، رفيق كابو، محمد نادي، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر، عرفة السيد، ديريك نسيبامبي.