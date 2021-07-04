/638903/الشوط-الأول-الأهلي-يضرب-سموحة-بثلاثية-نظيفة-فيديو

حسم الأهلي أحداث الشوط الأول بين امام سموحة، بثلاثية دون رد، في الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد نهاية شوط ملئ بالأحداث والمفاجأت في اللقاءن وهدف ملغى للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات في الدقيقة السادسة والعشرون.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث الشوط الأول بين الفريقين.

بدأ النادي الأهلي الشوط بالقوة الهجومة في محاولة تحقيق الفوز بعد التعادل المخيب الذي ساد علي الفريق والجمهور أمام فريق بيراميدز في الجولة السابقة من الدوري الممتاز، من خلال هجمات محمد شريف وتريرات عمرو السولية.

في الدقيقة السادسة من عمر المباراة مررى السولية تمريرة طولية لمحمد شريف داخل منطقة الجزاء، ولكن دفاعات الفريق السكندري سموحة، تصدت لها بكل براعة وقوة في إحباط سويل هجمات الاهلي على شباك سموحة.

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة وتمريرة هات وخد بين طاهر وشريف تضع شريف في مواجهة الهاني سليمان يسددها محمد شريف على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.

وجاء الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة