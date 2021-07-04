/638895/الفار-يحرم-حسين-الشحات-من-تسجيل-الهدف-الأول-فيديو

سجل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الأول في صفوف نادي سموحة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز ، بعد أن تعادل المارد الأحمر في اللقاء الأخير بهدفين لكل فريق، ويرصد دوت الخليج الهدف.

🎥⚽️ هدف جميل ملغي دبل كيك من حسين الشحات #الاهلي_سموحة



pic.twitter.com/z3Shpfsck2 — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) July 4, 2021

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الأساسي في مواجهة سموحة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز في لقاء يسعى خلالها المارد الأحمر في حسم الثلاث نقاط بعد التعادل الأخير أمام بيراميدز.

وانطلقت صافرة بداية المباراة بين الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي وسموحة تحت القيادة الفنية لأحمد سامس في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف

تشكيل سموحة أمام الأهلي

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمود البدري، رجب نبيل، أطهر الطاهر وشريف رضا

الوسط : أحمد حمص، محمود حليمو، عبد الكبير الوادي ومصطفى فتحي

الهجوم: أحمد عبد القادر وديريك نسيامبي

قائمة الأهلي في مواجهة سموحة

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- علي لطفي - مصطفي شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعه- سعد سمير-علي معلول- محمود وحيد- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم

خط الوسط:ألو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي- أكرم توفيق

خط الهجوم: محمود كهربا- مجدي أفشة- صلاح محسن- محمد شريف- جونيور أجاي- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر.

موقف الفريقين في الدوري

ويدخل الأهلي مباراة اليوم برصيد 42 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز من 20 مواجهة بعد تعادل الفريق أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق في المواجهة التي أنتهت بخطأ قاتل لمحمد الشناوي.

بينما يدخل نادي سموحة مباراة الأهلي في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة ، بعد الهزيمة الأخيرة أمام نادي الإسماعيلي بثلاثية دون رد في المواجهة التي شهدت ندية كبيرة من جانب الفريقين