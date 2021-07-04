/638896/أحمد-غربية-هرمنا-من-أجل-تمكين-الشباب-ولن-نسمح-بسرقة-مكتسبات-ثورة-30-يونيو

قال الاستاذ احمد غربية ، امين الاعلام بحزب الحركة الوطنية محافظة المنوفية سابقا، أن النائب محمد عزمي ، عضو مجلس الشيوخ ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والاستاذ نور الشيخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من ثوابت حزب الحركة الوطنية، لافتا إلى أن عزمي تدرج فى العمل الحزبي حتي اصبح عضو بمجلس الشيوخ.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مكالمة التهديد لامين اعلام حزب الحركة الوطنية

أزمة حزب الحركة الوطنية

وتابع احمد غربية ، أمين الاعلام بحزب الحركة الوطنية بمحافظة المنوفية سابقا ، أنه فى عام 2013 تمت مهاجمة محمد عزمي ونور الشيخ ،مضيفا " اتربينا على أنه مفيش سياسة"، لافتا إلى التطورات السياسية من خلال قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، موضحا أن المادة 56 من اللائحة التفيذية شرحت المادة 16 من القانون حيث يتم تقييم المتقدم لشغل الوظيفة المستوفي الشروط على اربع معايير ، الخبرة العلمية والتاريخ الوظيفي والمقترح التطويري المتقدم بهت اما اذا تساوت المعايير يرشح المتقدم الاصغر سنا .

العمل السياسي

وأضاف أمين اعلام حزب الحركة الوطنية ساتبقا ، أنه لم يكن ينوي الانخراط فى العمل السياسي، مكتفيا بالعمل فى الاعلام ، موضحا أنه وجد فى العمل السياسي أدوات تمكنة من خدمة المواطنين،مؤكدا أنه فى العمل التطوعي لا يوجد مزايدة على حب الوطن، مشددا هرمنا من اجل تمكين الشباب ولن نسمح بسرقة مكتسبات ثورة 30 يونيو 2013.

أزمة محمد عزمي ونور الشيخ

واستكمل احمد غربية ، أمين اعلام حزب الحركة الوطنية سابقا ، أنه لم يعد هناك مجال للمحسوبية ولا تكميم الأفواه، خاصة بعد تلقيه مكالمة تهديد بلاش السكة اللي انت ماشي فيها علشان عيالك “.