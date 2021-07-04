/638905/إعلام-النواب-تشارك-في-احتفالية-مئوية-سيد-درويش-بالإسكندرية-صور

شارك الوفد البرلمانى من لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الاحتفالية التى تبدأ بعد دقائق وتنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الأحد، بمناسبة مرور مائة عام على افتتاح مسرح سيد درويش بالإسكندرية ياتى ذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمى للجنة الثقافه والاعلام والذى يبدأ اليوم لتفقد عدد من المناطق الأثرية على مدار 4 أيام يلتقى خلالها الوفد بوزيرة الثقافه ومحافظ الاسكندريه والمسئولين عن المناطق الأثرية والثقافيه .

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