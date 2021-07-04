المتحدث العسكرى: قاعدة 3 يوليو تتحد فيها مقومات التدريب والقدرة القتالية العالية

قدم العقيد أركان حرب، غريب عبد الحافظ المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، التهنئة للمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن القوات المسلحة نجحت في تطوير وتحديث أفرعها المختلفة، وأن قاعدة 3 يوليو البحرية حدث عظيم وامتداد لسلسلة تطوير القوات المسلحة و47 قطعة بحرية شاركت فى المناورة قادر 2021، ومؤكدا أن القاعدة متكاملة تتحد فيها مقومات التدريب والقدرة القتالية العالية، وتبعد عن الإسكندرية حوالى 300 كيلو متر.

وتابع المتحدث العسكرى للقوات المسلحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن موقع قاعدة 3 يوليو يتيح للقوات البحرية تنفيذ مهامها بكفاءة عالية والقاعدة تستهدف تأمين الأهداف الحيوية للدولة المصرية وما شهدناه في المناورة قادر 2021 يؤكد على قدرة القوات المسلحة في مجابهة الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن هناك تكاملا مع قاعدة 3 يوليو البحرية وقاعدة محمد نجيب العسكرية والقوات المسلحة تنفذ استراتيجية شاملة للتطوير والتحديث.

وأضاف أن القوات المسلحة قامت بإنشاء أسطولين بحريين في الشمال والجنوب لتأمين مسرح الأحداث، ومصر تنوع مصادر تسليح القوات المسلحة وتقوم برفع كفاءة الجندى المقاتل على أعلى مستوى وقامت القوات المسلحة بعمل 20 تدريبا مشتركا خلال سته أشهر في 2021 ونفذت 38 تدريبا عسكريا خلال عام وهدف تلك التدريبات تبادل الخبرات وتنمية القدرات لتنفيذ أى مهام.