/638909/الأهلي-يضرب-سموحة-برباعية-نظيفة-بالدوري-فيديو

حقق النادي الأهلي فوز قوى علي الفريق السكندري سموحة، برباعية نظيفة، علي ملعب الأسكندرية، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، ليضرب بغضبة في سموحة بعد التعاد المخيب للأمال أمام بيراميدز في اللقاء السابق بالدوري.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

دخل النادي الأهلي المباراة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.

أهداف المباراة

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة وتمريرة هات وخد بين طاهر وشريف تضع شريف في مواجهة الهاني سليمان يسددها محمد شريف على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.

وجاء الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة، عن طريق حسين الشحات، من خلال خطأ الهاني سليمان.

وضرب النادي الأهلي بالهدف الثالث عن طريق على معلول في الدقيقة الخامسة والأربعون من عمر اللقاء من خلال ضربة جزاء سددها معلول بكل أريحيه وأسكنها الشباك.

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اختتم محمد شريف حفلة أهداف النادي الأهلي بالهدف الرابع في الدقيقة الثامنة والخمسون من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة للأهلي بعد تمريرة بين أفشة ومعلول ثم عرضية أرضية من معلول قابلها شريف بتسديدة مرت على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.

تبديلات الأهلي في المباراة:

أجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التبديل الأول في اللقاء في مطلع أحداث الشوط الثاني.

التبديل الأول في الدقيقة الـ 46 خروج محمد الشناوي، ودخول على لطفي.

التبديل الثاني في الدقيقة الـ 62 خروج عمرو السولية ودخول اليو ديانج.

التبديل الثالث في الدقيقة الـ 62 خروج طاهر محمد طاهر ودخول محمود كهربا.

التبديل الرابع في الدقيقة الـ 74 خروج حسين الشحات ودخول صلاح محسن.

التبديل الخامس في الدقيقة الـ 80 خروج محمد شريف ودخول جونير أجايى.

تشكيل الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.