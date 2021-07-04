/638914/حماده-صدقي-يكشف-كيف-نجح-الأهلي-في-الفوز-على-سموحة-برباعية

أكد حمادة صدقي المدير الفني السابق لسموحة، في الأستوديو التحليلى في استوديو دوت الخليج، مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، والذى يأتي بعد لقاء الأهلي وسموحة بالدوري الممتاز، في الأسبوع الثامن عشر وفوزه برباعية نظيفة.

وقال حماده صدقي: “سموحة غلط في المباراة أمام الأهلي، ودا مينفعش يحدث أمام خصم زي النهاردة”. وواصل صدقي: “سموحة من بداية المباراة كان ماشي بشكل حلو في اللقاء، ودا يحتسب للمدير الفني”. وأكمل: “أحمد سامي وفريقة غلط في عدم إحترام الأهلي في المباراة بعد مرور نصف ساعة”. وأردف: “سموحة غلط في فتح خط الدفاع أمام الأهلي ودا مينفع لأن الخصم قوي وبيعرف يستغل أخطاء الفريق الخصم لصالحة”. واختتم صدقي حديثة عن فوز اليوم: “الأهلي قدر يخلص المباراة في خمس دقائق، وعرف يستغل خطأ الخصم، في فتح الملعب أمامه في خط الوسط والدفاع”.

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