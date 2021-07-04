منال هلال: وزارة الثقافة تحارب التطرف وتُثقل مهارات الشباب والأطفال «صور»

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أكدت النائبة الدكتورة منال هلال عضو لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،على هامش اليوم الاول لزيارة وفد برلمانى من لجنة الثقافة والاعلام برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإسكندرية لتفقد عدد من المناطق الأثرية على مدار 4 أيام.

دوت الخليج

التنسيقية تشارك في احتفالية مئوية سيد درويش بالإسكندرية

يلتقى خلالها الوفد بوزيرة الثقافة ومحافظ الاسكندريه والمسئولين عن المناطق الأثرية والثقافيه بالمحافظة أن الزيارة تتضمن حضور مئوية سيد درويش بالاوبرا بحضور وزيرة الثقافة بالاضافه الى أن برنامج الزيارة يتضمن زيارة منطقة ابومينا وعى منطقه أثرية تابعه لليونسكو وتعانى من بعض المشاكل البيئية والتى سنقف على جميعها وآخر التطورات فى تطوير وصيانة تلك المنطقة خاصة وأنه تم تصنيفها بالفئة الحمراء من قبل اليونسكو ومهددة بمشاكل بيئية كبيرة وتحتاج إلى تدخل سريع .

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة وفداعلام النواب لمحافظة الاسكندرية

وأشارت الدكتورة منال هلال إلى أن هناك لقاء مع محافظ الإسكندرية لمناقشة بعض مشاكل المحافظة فيما يتعلق بملف عمل اللجنة .

قصور الثقافة

واوضحت النائبة منال هلال ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن وزيرة الثقافة تقوم بمجهود جبار وأنشطة متنوعة وتعمل على أرض الواقع، مشيرة إلى وجود تقصير اعلامى فى رصد وإبراز الانشطه الثقافيه والندوات التى تنظمها قصور الثقافة والمسارح رغم أهميتها ومناقشتها لقضايا هامة.

دور وسائل الاعلام

وطالبت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، بضرورة التسويق لأعمال وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن هناك ندوات تخصص للأطفال وندوات للشباب لابد من تسويقها على مواقع التواصل والاعلام المرئى والمسموع، مثمنة دور لجنة الاعلام بالبرلمان فى دعم قصور الثقافة، وعمل الوزارة وتبنى المشاكل، مؤكدة أن كل النواب فى دوائرهم يبذلون جهدا كبيرا فى دعم وزارة الثقافه لتكون دعما للشباب ونبراثًا فى تحقيق التوعية ونشر الثقافة.

تطوير عقول الشباب

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك أيضًا فعاليات وأنشطة ودورات تستهدف الأطفال، كما أن المسارح المرتبطة بوزارة الثقافة والسينما تقدم رؤية لتطوير عقول الشباب وتجذبهم بهدف التنوير، لافتة إلى أن الوزارة تستجيب للتطوير ويعملون بأقصى ما عندهم للتنفيذ والمتابعة المستمرة لتقديم نماذج ورؤى تحارب الأفكار الهدامة والمتطرفة وتقدم فكر ورؤى ترفع المستوى الثقافى وتوجه الوعى بين الجماهير والشباب والأطفال.