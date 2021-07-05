الخارجية تستقبل وفد الأمانة التنفيذية لـ قدرة إقليم شمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية، ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، مساء أمس الأحد، وفدا من الأمانة التنفيذية لـ قدرة إقليم شمال إفريقيا، التابعة لـ القوة الإفريقية الجاهزة، برئاسة نائب عنصر التخطيط بالقدرة العميد الركن محمد غومة الشيبانى، والذى يزور مصر خلال الفترة من 3 إلى 6 يوليو الجارى.





وخلال اللقاء، أكدت السفيرة سها جندى حرص مصر على زيادة الانخراط فى أنشطة القدرة، كما أعربت عن استعداد الجانب المصرى المشاركة فى الأنشطة التى تنفذها القدرة فى إطار الجهود المبذولة للوصول إلى التفعيل الكلى لمكوناتها، باعتبارها أحد الألوية الإقليمية المكونة للقوة الأفريقية الجاهزة. ومن جانبه، أشاد العميد "غومه" بالجهود الحثيثة التى تقوم بها مصر لتفعيل مكونات القدرة ومشاركتها الفاعلة فى جميع الاجتماعات وورش العمل المختلفة. وفى سياق متصل، زار وفد الأمانة التنفيذية مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، حيث التقى مع السفير أحمد عبد اللطيف مدير المركز، وناقش الجانبان التعاون المشترك فى مجال تنظيم الدورات التدريبية لبناء قدرات كوادر ومكونات قدرة إقليم شمال إفريقيا، وذلك فى إطار المكانة والخبرة التى يتمتع بهما المركز باعتباره مركز التميز المعتمد من قبل الاتحاد الإفريقى فى مجالات حفظ وبناء السلام.

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