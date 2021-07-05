البنك العربي الافريقي الدولي.. مميزات بطاقة فيزا ذات الشريحة الذكية

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البنك العربي الافريقي الدولي يتساءل العملاء عن بطاقة فيزا ذات الشريحة الذكية Visa Signature التي لها مزايا كثيرة لكل محبي المشتريات حيث أن البنك العربي الافريقي الدولي يسعى جاهدًا على توفير الجهد لعملائه، ولهذا قدم البنك العربي الافريقي بطاقة فيزا ذات الشريحة الذكية Visa Signature.

دوت الخليج مزايا بطاقة Visa Signature الائتمانية من البنك العربي الافريقي استرداد نقدى بي 10% لحركات الشراء عبر الانترنت حيث يتيح لحاملي تلك البطاقات من البنك العربي الافريقي استرداد نقدي بنسبة 10% من معاملات الشراء عبر الانترنت بحد أقصى 3 الاف جنية شهرياً. بطاقات البنك العربي الافريقي وتتميز بطاقات البنك العربي الافريقي مثل بطاقة Visa Signature الائتمانية أنها تمنح العملاء تجربة فريدة للاستمتاع بعالم ملئ بالخدمات المميزة والمكافآت الاستثنائية، حيث أنه مع كل استخدام للبطاقة ستستمتع بأسلوب حياة مفعم بالرفاهية يتجاوز كل توقعاتك وستكتشف معنا نخبة من المزايا الحصرية تناسب كل احتياجاتك اليومية.

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