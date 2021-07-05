متحدث الحكومة : عدم رصد أى سلالات متحورة لفيروس كورونا فى مصر

جدة - نرمين السيد - وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء - فى تصريح لقناة "صدى البلد" مساء أمسالأحد - على أنه يتم إخضاع القادمين من دول تشهد تحورات جديدة بكورونا، إلى تحليل "بى سى آر"، موضحًا أن قرارات التخفيف التى تم اتخاذها تظهر تحسن الوضع الوبائي، الذى انعكس على مستشفيات العزل، وانخفاض نسبة إشغال الأسرة إلى 10%، و28% للرعاية المركزة.

قال المستشار نادر سعد، إنه تم التعاقد على 4 أنواع من لقاح كورونا منهم 2 من الصين، لافتًا إلى أن اللقاح الخامس الذى سيدخل مصر هو جونسون أن جونسون وهو لقاح أمريكي، مشيرًا إلى أن مصر تترقب وصول 20 مليون جرعة من لقاح جونسون أن جونسون خلال شهرين من الآن.

وأضاف أن الدولة تركز خلال الفترة على التصنيع المحلى للقاحات كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فى استخدام اللقاح المنتج محليا خلال 6 أسابيع، ولافتًا إلى زيادة عدد السائحين خلال يونيو الماضى بنسبة 15% لتصل إلى 600 ألف سائح ومتوقعًا زيادة عدد السائحين خلال فصل الصيف.