حمادة صدقي لـ«دوت الخليج»: رمضان صبحي محتاج طبيب نفسي.. وأحمد فتحي خرج من الباب الكبير

/638927/حمادة-صدقي-لـتحيا-مصر-رمضان-صبحي-محتاج-طبيب-نفسي-وأحمد-فتحي-خرج-من-الباب-الكبير

يتواجد حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق سموحة وفريق الهلال السوداني، ضيفا في استديو دوت الخليج، والذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويبث البرنامج من استديو موقع دوت الخليج.

قال حمادة صدقي لتحيا مصر "فريق بيراميدز لم يحقق أي نجاح حتى الأن، والفريق ضخ العديد من الأموال دون تحقيق أي هدف، وولم يتسبب في أي ضغط على الأهلي والزمالك، ولم يتسبب في إزعاجهم حتى الأن".

تصريحات حمادة صدقي عن لاعبي بيراميدز

وتابع صدقي"رمضان صبحي يحتاج إلى المتابعة مع دكنور نفسي حتى يخرج من الضغوط الإعلامية، ولم يفعل أي شيئ مع بيراميدز ولم ينجح حتى الأن، ومستواه تراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وسبب ذلك هو الضغط الذي يتواجد فيه اللاعب".

وأستكمل"رمضان صبحي اختار أن يضع نفسه في هذا الضغط، فيجب عليه إخراج نفسه من هذا الضغط وهو يحمل شخصية كبيرة، ويجب عليه العودة إلى مستواه الطبيعي، عن طريق الظهور بشكل جيد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو".

وأضاف" أحمد فتحي قضى العديد من النجاحات داخل النادي الاهلي وخرج من الباب الكبير، وسبب رحيل أحمد فتحي عن الأهلي هو خوغه من عدم مشاركته أساسيا".

واختتم"أنا بدافع عن رمضان بسبب كثرة الضغوط علية، وهو انضم لفريق بيراميدز عن طريق النادي الإنجليزي وليس من خلال النادي الأهلي".

ترتيب الدوري الممتاز

يحتل نادي الزمالك صدارة الدوري الممتاز برصيد من61 نقطة بعد لعب 27 مباراة. يحتل النادي الأهلي وصافة الدوري برصيد 45 نقطة بعد لعب 21 مباراة. يحتل فريق المصري المركز الثالث برصيد 43 نقطة بعد لعب 28 مباراة. يحتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد لعب 28 مباراة. يحتل فريق إنبي المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد لعب 28 مباراة. يحتل فريق الإتحاد السكندري المركز السادس برصيد 38 نقطة بعد لعب 27 مباراة. يحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع برصيد 37 نقطة بعد لعب 28 مباراة. يحتل فريق بيراميدز المركز الثامن برصيد 36 نقطة بعد لعب مباراة 24 مباراة.

يحتل فريق الجونة المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد لعب 28مباراة.

يحتل فريق مصر المقاصة المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد لعب 26 مباراة.

يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة بعد لعب 27 مباراة.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

استطاع لاعبي الاهلي من تسجيل الهدف الرابع في مباراته أمام فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وأحرز الهدف محمد شريف بعد عدت تمريرات بين محمد مجدي أفشة وعلى معلول ومحمد شريف، وختمها محمدج شريف بإحرازها في مرمى الهاني سليمان.

الأهلي يقلب الطاولة على سموحة تمكن لاعبي الأهلي من انهاء الشوط الأول من المباراة بثلاثية نظيفة، حيث بدأ النادي الأهلي المباراة بالقوة الهجومية في محاولة تحقيق الفوز بعد التعادل المخيب الذي ساد علي الفريق والجمهور أمام فريق بيراميدز في الجولة السابقة من الدوري الممتاز، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة مرر عمرو السولية تمريرة طولية لمحمد شريف داخل منطقة الجزاء، ولكن نجح فريق سموحة في إبعاد تلك الهجمة، وقام لاعبي فريق سموحة في الإعتماد على الهجمات المرتدة طوال الشوط.