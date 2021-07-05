مجدي كامل لـ «دوت الخليج»: موسيماني عامل اللي عليه وزيادة.. والمنافسة على الدوري صعبة

/638933/مجدي-كامل-لـ-تحيا-مصر-موسيماني-عامل-اللي-عليه-وزيادة-والمنافسة-على-الدوري-صعبة

أكد مجدي كامل الممثل المصري الكبيرن أن الأهلي والزمالك يتبادلان الضغط في لقاءات الدوري الممتاز، وجاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، وحمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة الاسبق، في الاستوديو التحليلي بستوديو دوت الخليج لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز.

قال: “موسيماني مدرب كبير في الكرة المصرية والإفريقية، ومقدم أداء كبير مع الأهلي”.

حمادة صدقي

وأكمل: “حمادة صدقي محلل رياضي كبير، وبيركز على نقاط هامة في المباراة، ومفيش حد بيعمل كده”.

وواصل: “الأهلي عليه أن يتعامل بشكل جيد في الفترة القادمة، قبل الذهاب للمغرب لمباراة نهائي إفريقيا”.

مباراة الأهلي وسموحة

وزاد: “الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز بالدوري، ولكن نتيجة المباراة في النهاية لم تأتي بذلك المجهود”.

وأردف: “ الأهلي عامل ضغط قوى على الزمالك في الدوري، في هذا الموسم بسبب تأخر المباريات بين الفريقين”.

ضغط الأهلي والزمالك

وواصل: “على الأهلي إستغلال المباريات المتبقية له في الدوري، قبل الذهاب للمغرب”.

واختتم: “الضغط يأتي من الطرفين من الأهلي والزمالك في مباريات الدوري الممتاز، وعلى الأهلي التغلب على ذلك قبل السفر”.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

حقق النادي الأهلي فوز قوى علي الفريق السكندري سموحة، برباعية نظيفة، علي ملعب الأسكندرية، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، ليضرب بغضبة في سموحة بعد التعاد المخيب للأمال أمام بيراميدز في اللقاء السابق بالدوري.

دخل النادي الأهلي المباراة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة وتمريرة هات وخد بين طاهر وشريف تضع شريف في مواجهة الهاني سليمان يسددها محمد شريف على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.

وجاء الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة، عن طريق حسين الشحات، من خلال خطأ الهاني سليمان.

وضرب النادي الأهلي بالهدف الثالث عن طريق على معلول في الدقيقة الخامسة والأربعون من عمر اللقاء من خلال ضربة جزاء سددها معلول بكل أريحيه وأسكنها الشباك.