مواعيد المترو خلال أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها: "يبدأ التشغيل 5.30 صباحا، وينتهى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالى"، لافتة إلى أن جميع القطارات خضعت لصيانة عاجلة وبسيطة لاستقبال العيد، كما زادت أعداد منافذ بيع التذاكر بالمحطات، لمواجهة الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا.

مواعيد المترو فى العيد

وأشارت شركة المترو إلى أنه سيتم تخصيص 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا خلال عطلة عيد الأضحى

جدير بالذكر، أن شركة المترو تعمل يوميا بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدء التشغيل اليومى من الساعة 5.30 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان فى الساعة 23.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثانى من شبرا الخيمة، والمنيب الساعة 23.35 مساء، كما يكون مواعيد قيام آخر قطار من نادى الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساء، ومن العتبة 23.45 مساء.