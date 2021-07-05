مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم على رأسها مباراة بيرو ضد البرازيل فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا 2021، بالإضافة للدوري المصري.

ويردص دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب بيرو أمام نظيرة البرازيل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة صباحا بعد منتصف الليل على قناة beIN Sports HD 5 Max.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة وادي دجلة أمام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء على قناةon time sport

تقام مباراة الإسماعيلي أمام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقلمتها في تمام الساعة السابعة مساء على قناة on time sport .

حقق النادي الأهلي فوز قوى علي الفريق السكندري سموحة، برباعية نظيفة، علي ملعب الأسكندرية، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، ليضرب بغضبة في سموحة بعد التعاد المخيب للأمال أمام بيراميدز في اللقاء السابق بالدوري.

دخل النادي الأهلي المباراة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.

أهداف المباراة

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة وتمريرة هات وخد بين طاهر وشريف تضع شريف في مواجهة الهاني سليمان يسددها محمد شريف على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.

وجاء الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة، عن طريق حسين الشحات، من خلال خطأ الهاني سليمان.

وضرب النادي الأهلي بالهدف الثالث عن طريق على معلول في الدقيقة الخامسة والأربعون من عمر اللقاء من خلال ضربة جزاء سددها معلول بكل أريحيه وأسكنها الشباك.

اختتم محمد شريف حفلة أهداف النادي الأهلي بالهدف الرابع في الدقيقة الثامنة والخمسون من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة للأهلي بعد تمريرة بين أفشة ومعلول ثم عرضية أرضية من معلول قابلها شريف بتسديدة مرت على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.