الشباب: مد فترة طلبات المشاركة بنموذج محاكاة «الشيوخ» لـ 20 يوليو

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى ،عن تمديد فترة طلبات المشاركة للترشح بالنموذج الثانى من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس الشيوخ" تحت شعار "كن قياديا.. كن مؤثرا" حتى يوم 20 يوليو الجارى.





وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن تمديد فترة التسجيل جاء نظرا للإقبال الشديد من شباب مصر للمشاركة فى عضوية نموذج محاكاة مجلس الشيوخ لهذا العام؛كتجربة ثانية بعد نجاح التجربة الأولى لانتخابات برلمان الشباب، مشيرا بأن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة والتى ستسهم بشكل كبير فى إثراء النموذج الثانى لمحاكاة مجلس الشيوخ "إلكترونيا" وذلك فى إطار ما توليه الدولة نحو بناء مصر الرقمية وبناء الإنسان بشكل عام، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030.

وأشار صبحى أن النموذج الثانى من نماذج محاكاة الحياة السياسية، يعد مدرسة سياسية لتدريب الشباب من سن 25 لـ40 عاماً على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصرى، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثنى للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلا تستطيع المنافسة فى انتخابات المجلس الحقيقى.



وجاءت شروط الترشح للنموذج من خلال بدء عملية التسجيل خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو 2021 وفقا للتسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية من خلال الرابط التالى:

https://www.emys.gov.eg/youth/elecElders_form

وألا يقل عمر المترشح يوم فتح باب الاشتراك عن 25 عاما ولا يزيد عن 40 عاما، أن يكون المترشح حاصلا على مؤهل جامعى أو مايعادله على الأقل.