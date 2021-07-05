/638935/فرج-عامر-دفعنا-ثمن-غالي-لخطأ-الشناوي-أمام-بيراميدز-في-آخر-دقيقة

حقق النادي الأهلي فوز قوى علي الفريق السكندري سموحة، برباعية نظيفة، علي ملعب الأسكندرية، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، ليضرب بغضبة في سموحة بعد التعاد المخيب للأمال أمام بيراميدز في اللقاء السابق بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر رئيس ناد سموحة عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”بهدوء دفعنا ثمن غالي لخطأ الشناوي أمام بيراميدز في آخر دقيقة

لاعبنا الاهلي بطريقة الكبار وبادلناة الهجوم فحدث ما حدث ولو احرزنا اي هدف قبل الدقيقة ٤٠ لتغيرت نتيجة المباراةً، الكابتن محمود الخطيب اشاد باكثر من لاعب في سموحة ، موسيماني وجه تحية الي احمد عبد القادر قبل المباراة وذهب لغرفة ملابس سموحة بعد المباراة وتبادل معة الحديث واكد علي رغبتة في عودتة للاهلي في نهاية الموسم لاعجابة الشديد بطريقة لعبةً، بالرغم ان احمد عبد القادر كان خارج الخدمة اثناء المباراةً، بسبب تجاهل الكابتن شوقي غريب لاختيارة للأوليمبياد.

دخل النادي الأهلي المباراة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.

أهداف المباراة

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة وتمريرة هات وخد بين طاهر وشريف تضع شريف في مواجهة الهاني سليمان يسددها محمد شريف على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.

وجاء الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة، عن طريق حسين الشحات، من خلال خطأ الهاني سليمان.

وضرب النادي الأهلي بالهدف الثالث عن طريق على معلول في الدقيقة الخامسة والأربعون من عمر اللقاء من خلال ضربة جزاء سددها معلول بكل أريحيه وأسكنها الشباك.

اختتم محمد شريف حفلة أهداف النادي الأهلي بالهدف الرابع في الدقيقة الثامنة والخمسون من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة للأهلي بعد تمريرة بين أفشة ومعلول ثم عرضية أرضية من معلول قابلها شريف بتسديدة مرت على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.