موعد مباراة البرازيل والبيرو في كوبا أمريكا.. والقنوات الناقلة

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يستضيف ستاد نيلتون سانتوس مباراة قوية تجمع بين منتخبي البرازيل وبيرو، وذلك في الدور فاز المنتخب البرازيلي على تشيلي في ربع النهائي بهدف دون رد، وذلك بعد أن تأهل على صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الفريقان على ملعب ماني غارينشا الوطني، في مباراة قوية ستحدد أول المتأهلين إلى نهائي كوبا أمريكا 2021 التي تنظمها البرازيل.

ووصل منتخب البرازيل حامل لقب النسخة الماضية، والمتوج باللقب 9 مرات في تاريخه، إلى هذا الدور بفوزه في ربع النهائي بهدف نظيف على منتخب تشيلي بطل المسابقة في عامي 2015، و2016، على التوالي.

وكان منتخب البرازيل قد تأهل إلى أدوار خروج المغلوب بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات، وتعادل، في حين عبرت تشيلي إلى ربع النهائي باحتلالها المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط من فوز، تعادلين، وخسارة.

من جانبه وصل منتخب بيرو إلى هذا الدور، بعد إزاحته بصعوبة منتخب باراغواي من ربع النهائي بضربات الترجيح 4ـ3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 3ـ3.

وكان منتخب بيرو قد تأهل بدوره من المجموعة الثانية، باحتلاله المركز الثاني خلف البرازيل برصيد 7 نقاط، من انتصارين، تعادل، وخسارة واحدة، كانت ضد البرازيل خصمه في نصف النهائي، وبنتيجة ثقيلة (4ـ صفر

ويلاقي المتأهل من مواجهة البرازيل وبيرو، الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجمع الأرجنتين بكولومبيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 5 Max وbeIN Sports HD 6 Max.

تشكيل البرازيل المتوقع:

في حراسة المرمي:أليسون

رينان لودي - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

فريد - كاسيميرو

إيفرتون - نيمار - ريتشارليسون

روبيرتو فيرمينو

تشكيل بيرو المتوقع:

في حراسة المرمي:بيدرو جاليسي

ميجيل تراوكو - ألكساندر كاينس - كريستيان راموس - ألدو كورزو

يوشيمار يوتون - ريناتو تابيا

كريستيان كويفا - سيرخيو بينيا - أليكس فاليرا

جيانلوكا لابادولا.

حين تأهل منتخب بيرو للدور نفسه بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية، والفوز الصعب على منتخب باراجواي في دور الـ16 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.

ويغيب عن منتخب البرازيل في مواجهة الليلة، المهاجم جابرييل جيسوس، بعد تعرضه للطرد في مباراة تشيلي، نتيجه تدخله الخشن على لاعب المنتخب المنافس، في حين يغيب أندريه كاريلو مهاجم الهلال السعةدى، عن المشاركة مع منتخب بيرو، بعد طرد أيضا في مباراة باراجواي لحصوله على انذارين.