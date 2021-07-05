وزير الرى يبحث مع سفير المجر تبادل الخبرات فى مشروعات المياه

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أندراس كوفاكس - سفير المجر المقيم فى مصر وغير المقيم لدى السودان وجنوب السودان واريتريا وتشاد، لمناقشة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى بما فى ذلك مشروعات محطات رفع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى.





ورحب الدكتور عبد العاطى بالسفير، مشيرا لامتلاك البلدين العديد من الخبرات فى مجال المياه والتى يمكن تبادلها بين البلدين.

ومن جانبه، عبر السفير المجرى عن شكره للدكتور عبد العاطى، مشيرا للعلاقات الطيبة التى تربط البلدين فى كل المجالات لاسيما فى مجال الموارد المائية.

وأطلع الدكتور عبد العاطى، السفير المجرى على الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لتحسين وتطوير أنظمة الرى مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، مشيرا لتطلع مصر لإستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر فى هذه المجالات.

كما نقل السفير المجرى دعوة انوش أدير رئيس المجر، لمصر للانضمام لائتلاف دولى للمياه والمناخ، وهو أحد المبادرات الدولية والتى تهدف بشكل رئيسى الى التعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه ، والإهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ ، ويعمل هذا الإئتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تُعد من أهم مؤسسى هذا الائتلاف، والذى يضم فريق رفيع المستوى "مجلس القادة" أبرزهم رئيسى دولتى المجر وطاجيكستان وهو الكيان الرئيسى المحرك لهذا الائتلاف.

كما توجه السفير المجرى بالدعوة للدكتور عبد العاطى للمشاركة فى معرض ومؤتمر تحت عنوان "كوكب بودابست 2021" والمقرر عقده خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2021 بحضور عدد من رؤساء الدول بهدف مناقشة موضوعات الإدارة المستدامة للمياه، والغذاء، والطاقة، والنقل وغيرها.

وأكد السفير المجرى أن عدد من الفنيين والخبراء سيشاركوا فى فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما ستشارك الشركات المجرية فى المعرض المقام على هامش الإسبوع.