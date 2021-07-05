رئيس الوزراء يزور المتحف المصرى الكبير لمتابعة أحدث أعماله

جدة - نرمين السيد - وتُسابق السلطات المصرية الزمن للانتهاء من تجهيزات المتحف المصرى الكبير، تمهيدا لافتتاحه أمام الزوار فى الربع الأخير من هذا العام، إذ يعتبر المتحف هو الأكبر فى مصر والعالم، وتصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 5 ملايين زائر فى العام، ويضم نحو 100 ألف قطعة أثرية.
وخلال هذا العام 2021، تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الرقمية بالمتحف المصرى الكبير بنسبة 90% "الخدمات التقنية التى تخدم وسائل العرض المتحفى مثل المتحف الرقمى digital museum والواقع الافتراضى" والانتهاء من أعمال أنظمة الاتصالات الذكية (ICT) بنسبة 80%.
وفى نفس العام بدأ تنفيذ سيناريو العرض المتحفى لمقتنيات الملك توت عنخ آمون بالماكل، والتى تعرض لأول مرة أمام الزوار، والتى تتخطى الـ 5000 قطعة أثرية، تعرض على مساحة 7 آلاف متر.
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