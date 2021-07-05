النقل: إزالة التعديات على حرم السكة الحديد فى 4 محافظات كمرحلة أولى

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة النقل، اليوم الإثنين، بيانا أوضحت فيه أنه تم تحديد محافظات "القاهرة – الإسكندرية – البحيرة - مطروح" كمرحلة أولى لإزالة التعديات الموجودة بها على حرم السكة الحديد إذ بلغ إجمالى حالات التعدى على حرم السكة الحديد بالمحافظات الأربع 1.520 حالة تعد.





ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بتأمين مسير القطارات وتجنب وقوع حوادث بسبب التعديات الموجودة على حرم السكه الحديد حفاظا على أرواح المواطنين. وأوضح بيان وزارة النقل اليوم أن حالات التعدى التى تم رصدها فى محافظات المرحلة الأولى هى: "609 حالات تعد بالقاهرة، و465 حالة تعد بالإسكندرية، و451 حالة تعدى بمحافظة البحيرة، و31 حالة تعد بمرسى مطروح"، على أن يتم البدء فى إزالة التعديات فى باقى المحافظات فى المراحل التالية . وأشار البيان إلى أن وزارة النقل قد نسقت مع كل الجهات المعنية لتنفيذ إزالة تلك التعديات خلال الفترة المقبلة، مهيبة فى بيانها بكل المواطنين مساعدة جميع الجهات المنفذة لإزالة التعديات فى مهامها لتأمين مسير القطارات حفاظاً على أرواح المواطنين.

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