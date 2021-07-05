في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتأمين مسير القطارات وتجنب وقوع حوادث بسبب التعديات الموجودة على حرم السكه الحديد حفاظاً على أرواح المواطنين.

وزارة النقل : التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بمحافظات القاهرة و الاسكندرية والبحيرة ومطروح كمرحلة أولى خلال الفترة القادمة

• نهيب بكافة المواطنين مساعدة كافة الجهات المنفذة لإزالة التعديات في مهامها لتأمين مسير القطارات حفاظاً على أرواح المواطنين.

في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتأمين مسير القطارات وتجنب وقوع حوادث بسبب التعديات الموجودة على حرم السكه الحديد حفاظاً على أرواح المواطنين.

فقد أصدرت وزارة النقل اليوم بياناً أوضحت فيه انه تم تحديد محافظات (القاهرة – الاسكندرية – البحيرة - مطروح ) كمرحلة اولي لإزالة تلك التعديات حيث بلغ إجمالي حالات التعدي على حرم السكة الحديد بالمحافظات الاربع 1520 حالة تعدي بواقع 609 حالة تعدي بمحافظة القاهرة و465 حالة تعدي بمحافظة الإسكندرية و 451 حالة تعدي بمحافظة البحيرة و31 حالة تعدي بمحافظة مرسي مطروح على أن يتم البدء في إزالة التعديات في باقي المحافظات في المراحل التالية .

وأشار البيان إلى ان وزارة النقل قد قامت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ إزالة تلك التعديات خلال الفترة القادمة وأهابت الوزارة في بيانها بكافة المواطنين مساعدة كافة الجهات المنفذة لإزالة التعديات في مهامها لتأمين مسير القطارات حفاظاً على أرواح المواطنين.