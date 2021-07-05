وزير الرى يبحث مع سفير المجر موقف التعاون بين البلدين في...

- الرئيس المجري "انوش أدير" يدعو مصر للإنضمام لإئتلاف دولي للمياه والمناخ

- عبد العاطى : استمرار مسيرة التعاون القائم بين مصر والمجر فى مجال الموارد المائية

- مشاركة مجرية في إسبوع القاهرة الرابع للمياه في أكتوبر المقبل

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، السيد / أندراس كوفاكس - سفير المجر المقيم في مصر والغير مقيم لدي السودان وجنوب السودان واريتريا وتشاد لمناقشة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى بما في ذلك مشروعات محطات رفع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وقد رحب الدكتور عبد العاطى بالسيد السفير مشيراً لامتلاك البلدين العديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين ، ومن جانبه عبر السفير المجرى عن شكره للدكتور عبد العاطى مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وأطلع الدكتور عبد العاطى ، السفير المجرى علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحسين وتطوير أنظمة الري مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، مشيراً لتطلع مصر لإستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر في هذه المجالات.

كما نقل السفير المجرى دعوة السيد/ انوش أدير رئيس المجر ، لمصر للإنضمام لإئتلاف دولي للمياه والمناخ ، وهو أحد المبادرات الدولية والتى تهدف بشكل رئيسى الى التعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه ، والإهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ ، ويعمل هذا الإئتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تُعد من أهم مؤسسى هذا الإئتلاف ، والذى يضم فريق رفيع المستوى "مجلس القادة" أبرزهم رئيسى دولتى المجر وطاجيكستان وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف.

كما توجه السفير المجرى بالدعوة للدكتور عبد العاطى للمشاركة في معرض ومؤتمر تحت عنوان "كوكب بودابست ٢٠٢١"والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر وحتى ٥ ديسمبر ٢٠٢١ بحضور عدد من رؤساء الدول بهدف مناقشة موضوعات الادارة المستدامة للمياه ، والغذاء ، والطاقة ، والنقل وغيرها.

وأكد السفير المجرى أن عدد من الفنيين والخبراء سيشاركوا في فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، كما ستشارك الشركات المجرية في المعرض المقام على هامش الإسبوع.