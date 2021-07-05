مدبولى يتفقد المتحف المصرى الكبير

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المتحف المصرى الكبير، منذ قليل، يرافقه عدد من المسئولين.
ويشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إنتاج لقاح كورونا بمصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) تحت اسم Vacsera - Sinovac made in Egypt.
ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح قدرات فاكسيرا التصنيعية لكافة التطعيمات واللقاحات ومنها لقاح كورونا.
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