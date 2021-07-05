/638939/استقرار-أسعار-الفاكهة-والخضار-اليوم-الاثنين

شهدت الأسواق في مصر حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، اليوم الاثنين، خاصة في السلع الاستراتيجية.

ويقدم دوت الخليج الأسعار للقراء والمتابعين ليظلوا على دراية بأسعار السوق، والتي تنوعت ما بين المانجو، الثوم، الكانتلوب، والخيار البلدي وجاءت كالتالي في السوق:

أسعار الخضروات

الطماطم بين 1.50 جنيه و3 جنيهات. البطاطس بين 2.5 جنيه و5.5 جنيهات. البصل بين 1.50 جنيهات و3 جنيهات. الكوسة بين 2 جنيه و5.5 جنيهات. الفاصوليا بين 4 جنيه و5 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و3.50 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2.50 جنيه و5.50 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.50 و4.50 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 6 جنيه و14 جنيهات.

التفاح المصري 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس 15 و30 جنيهًا.

المانجو الزبدية 10 و14 جنيهًا.

العنب البناتي الأصفر 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر 6 و9 جنيهات.