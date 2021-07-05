/638940/استمرار-الموجة-الحارة-على-كافة-أنحاء-الجمهورية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 5\7\2021، أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

يرصدموقع دوت الخليج أخبارالطقساليومالاثنين

طقس الإسكندرية

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية للأسكندرية ، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلًا.

درجة الحرارة فى الصعيد

ويتوقع خبراء الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

ويكون هناك نشاط على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر. وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 38

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 24

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 30

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 23

درجة الحرارة الكبرى طنطا: 35

درجة الحرارة الصغرى طنطا: 24

درجة الحرارة الكبرى مطروح: 29

درجة الحرارة الصغرى مطروح: 23

درجة الحرارة الكبرى سيوة: 36

درجة الحرارة الصغرى سيوة: 21

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 31

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 24

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 37

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 24

درجة الحرارة الكبرى السويس: 36

درجة الحرارة الصغرى السويس: 25

درجة الحرارة الكبرى كاترين: 33

درجة الحرارة الصغرى كاترين: 17

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 38

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 29

درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 37

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 25

درجة الحرارة الكبرى المنيا: 36

درجة الحرارة الصغرى المنيا: 25

درجة الحرارة الكبرى سوهاج: 40

درجة الحرارة الصغرى سوهاج: 26

درجة الحرارة الكبرى الأقصر: 42

درجة الحرارة الصغرى الأقصر: 27

درجة الحرارة الكبرى أسوان: 44

درجة الحرارة الصغرى أسوان: 28