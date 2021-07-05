/638945/رسميا-الحكومة-تبدأ-موجة-إزالات-جديدة-للمخالفات-بحرم-السكة-الحديد

قامت وزارة النقل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بمحافظات القاهرة و الاسكندرية والبحيرة ومطروح كمرحلة أولى خلال الفترة القادمة، كما أهابت الوزارة في بيان لها بكافة المواطنين مساعدة كافة الجهات المنفذة لإزالة التعديات في مهامها لتأمين مسير القطارات حفاظاً على أرواح المواطنين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ازالة التعديات على حرم السكة الحديد إزالة تعديات السكة الحديد وبلغ إجمالي حالات التعدي على حرم السكة الحديد بالمحافظات الاربع 1520 حالة تعدي بواقع 609 حالة تعدي بمحافظة القاهرة و465 حالة تعدي بمحافظة الإسكندرية و 451 حالة تعدي بمحافظة البحيرة و31 حالة تعدي بمحافظة مرسي مطروح على أن يتم البدء في إزالة التعديات في باقي المحافظات في المراحل التالية. سكك حديد مصر جاء هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتأمين مسير القطارات وتجنب وقوع حوادث بسبب التعديات الموجودة على حرم السكه الحديد حفاظاً على أرواح المواطنين و منعا اهدار الدماء.

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