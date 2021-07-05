طارق عبد العزيز مؤلف سينمائي في «تحقيق»

كشف الفنان طارق عبدالعزيز عن الشخصية التي يجسدها في مسلسله الجديد «تحقيق» الذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية فور الانتهاء من كافة التحضيرات اللازمة.

دوت الخليج يكشف دور طارق عبدالعزيز في مسلسل تحقيق

أوضح طارق عبدالعزيز تفاصيل دوره في مسلسل «تحقيق» مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية مؤلف يمر بعدة ظروف تخص السينما، لافتًا إلى تبقي يومين فقط على انتهاء تصوير مشاهده المتبقية من العمل.

مسلسل "تحقيق" يشارك في بطولته عدد من الوجوه الشابة منهم أحمد مالك، طارق عبد العزيز، خالد أنور، مي الغيطي، تارا عماد، علي قاسم، زينب غريب، هدى المفتي، فاطمة ناصر، والمسلسل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمد فتحي، وتدور أحداثه في 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، في نهاية العام الجاري.

زينب غريب تجسد دور الشر في مسلسل تحقيق

وكانت قد كشفت الفنانة زينب غريب مؤخرًا عن الشخصية التي تجسدها في مسلسل «تحقيق»، إذ أنها تلعب دور صحفية معدومة الضمير ويحدث ذلك عدة أزمات، ويظهر عليها الشر في البداية ولكن مع تطورات الأحداث يظهر عكس ذلك،وأن هناك مشاكل ما أدت إلى ظهور الشخصية بهذه الصورة.

مسلسل قابيل يشهد آخر ظهور لطارق عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق عبدالعزيز هي مشاركته في مسلسل «قابيل» الذي تم عرضه في عام 2019، وهو من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، علي الطيب، وأحمد كمال، حسني شتا، بسنت شوقي، علي القاسم وغيرهم.

وتدور أحداث العمل في إطار التشويق والإثارة حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة، حيث يحاول الوصول لمكانها وأيضًا تحديد هوية الخاطف، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج كريم الشناوي.