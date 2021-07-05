/638943/ميدو-يكشف--تشكيل-المنتخب-الأولمبي-للمشاركة-في-أولمبياد-طوكيو

أعلن الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم فريق الزمالك السابق، عن التشكيل الذي استقر عليه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 23 يوليو وتنتهي يوم 8 أغسطس.

وأكد ميدو في برنامج "أوضة اللبس"، على أنه في حالة عدم وجود إصابات داخل المنتخب الأولمبي فإن التشكيل الذي سيشارك به المنتهخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو سيكون كالتالي:

تشكيل المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش. في خط الوسط: أحمد فتوح -أكرم توفيق - إمام عاشور في خط الهجوم: طاهر محمد - رمضان صبحي -أحمد ياسر ريان الجدير بالذكر أن شوقي غريب أعلن عن قائمة المنتخب للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وشملت القائمة العديد من المفاجأت، حيث لم تضم القائمة كل من: محمد صلاح وأحمد عبدالقادر، وشملت القائمة ثلاث لاعبين فوق السن، وهم: أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش ومحمد الشناوي، ويعرض دوت الخليج قائمة المنتخب الأولمبي والتي جاءت كالتالي:

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال- كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

وتضم مجموعة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021، كل من المنتخبات التالية: منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين ومنتخب أستراليا، وتبدأ أولى مشاركات المنتخب الأولمبي يوم 22 يوليو الجاري.

مواعيد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثالثة: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م).