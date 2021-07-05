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رياضة النواب تتفقد مراكز الشباب بالشرقية والدقهلية.. ورئيس اللجنة: تستهدف القضاء علي المشكلات «صور»

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توجه منذ قليل وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في زيارة برلمانية إلي محافظتي الشرقية والدقهلية ، تستمر لمدة 3 أيام ، لتفقد عدد من مراكز الشباب، والتعرف علي المشكلات التي تواجهها للعمل علي حلها.

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متابعة مراكز الشباب 

وقال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب، تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتا إلي أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال الزيارة  وعرضه علي هيئة مكتب مجلس النواب وذلك عقب الانتهاء منها .

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن ملف الشباب في مصر يلقي إهتمام كبير  من القيادة السياسية، وهو ما انعكس علي استضافة مصر لعدد من المحافل الرياضية الدولية الكبري ، لافتا الي أن اللجنة حريصة علي الزيارات الميدانية وفتح مجالات للحوار مع الشباب، حتي يكون هناك متابعة مستمرة لذلك الملف الهام .

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واشار رئيس لجنة الشباب ، إلي أن اللجنة ستقوم  خلال اليوم الأول بزيارة محافظة الشرقية  لتفقد عدد من مراكز الشباب، منها القطاوية بمركز أبو حماد، وأكشيك، السناجرة، الجيش، كفر أبو الديب، الخضارية، كفور نجم، ههيا، إحسانية، بالإضافة إلى استاد ههيا الرياضى، وذلك لتفقد الأوضاع والأنشطة بها.

مواجهة مشكلات مراكز الشباب

وأضاف انه من المقرر عقب ذلك ان يلتقى الوفد بمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعدد من رؤساء الأندية ومراكز الشباب في حوار مفتوح بقصر ثقافة الزقاريق للاستماع لكافة المشكلات التي تواجههم .

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ويضم الوفد البرلماني كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، وحسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مصطفي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم إمام والنائبة إيمان العجوز  وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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