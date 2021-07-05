الشيوخ يستأنف مناقشة مشروع قانون المالية اليوم..وسط توقعات برفع أعمال دور الانعقاد الأول

/638948/الشيوخ-يستأنف-مناقشة-مشروع-قانون-المالية-اليوموسط-توقعات-برفع-أعمال-دور-الانعقاد-الأول

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، بعد الانتهاء من مواد الإصدار والموافقة عليه من حيث المبدأ بجلسة أمس الاثنين، وسط توقعات برفع أعمال دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ فى فصله التشريعي الأول الذي انطلقت أعماله فى 18أكتوبر 2020 الماضي.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس عرض تقرير اللجنة الإقتصادية بشأن مشروع قانون المالية الموحد، وتم إتاحة الحديث من حيث المبدأ شأن مشروع القانون مع الانتهاء من مواد الإصدار، وأشاد أعضاء المجلس بمشروع القانون حيث قال النائب إيهاب زكريا أن مشروع القانون يحقق طفرة فى الإصلاح الهيكلى والاقتصادى فى مصر تتواكب مع التجارب الدولية فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون، والتى سيتم إصدارها عقب صدور القانون تواجه تحديات كبيرة خلال تطبيق القانون من بينها إعداد القيادات الوسطى بالوزارة لتطبيق القانون.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "أتفق مع النائب فى أن اللوائح حينما يحسن إعدادها وتأخذ حقها فى التعرض لكل التفاصيل تؤدى دور أعلى فى بعض الأحيان من التشريع نفسه".

وأعلن النائب أيمن عبد المحسن موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى خفض العجز فى الموازنة والناتج الإجمالى، وأشار النائب سيد عبد العال، إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، موجها الشكر لوزارة المالية على إعداد القانون، لافتا إلى أن القانون يحتوى على فلسفة جديدة فى إعداد الموازنة ويسهل الرقابة عليها.

وقال النائب محمد عبد العليم الشيخ: "نحن فى دولة حديثة وفتية ولابد أن تتوافق القوانين مع روح هذه الدولة"، وأوضح النائب فايز أبو حرب أن مشروع القانون يحقق المرونة الكبيرة فى تنفيذ الموازنة ويهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية فى التنفيذ والرقابة، وعقب ذلك تم رفع أعمال الجلسة لليوم لاستكمال المناقشات.