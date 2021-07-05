/638950/بعد-قليل--الحكم-على-المتهمين-بقضية-تصوير-قاعدة-بلبيس-الجوية

تصدر محكمة جنايات شرق العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين 5 يوليو 2021، حكمها على المتهمين في القضية رقم 247 لعام 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، بعد إلغاء الحكم الأول.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قضية «تصوير قاعدة بلبيس الجوية» المشدد جدير بالذكر أصدرت محكمة شرق القاهرة العسكرية أصدرت الحكم على 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلامياً بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات. النيابة العامة وقضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم، وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهم إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر محاكمتهم. وقائع القضية وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس. - ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس. - استهداف سيارات الجيش بطريق مصر- إيران. - واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول. - وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان- بدر السويس. - واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها. - ورصد كلية الشرطة بالعباسية. - ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء. - وسرقة مكتب بريد بهتيم. - ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية. -ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم. -وحرق سيارة ضابط بأطفيح. - وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح. - وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح. - وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو. - وشركة مكتب بريد الألف مسكن. - ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

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